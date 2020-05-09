Один з боїв UFC 249 скасовано: коронавірус виявили у трьох людей

Один з боїв в рамках турніру UFC 249 був скасований після того, як тест 40-річного американського бійця Роналдо Соуза на COVID-19 виявився позитивним.

9 травня Соуза в попередньому карді шоу в Джексонвіллі повинен був побитися зі своїм співвітчизником Юрайя Холом. Напередодні бійці провели дуель поглядів, на якій Соуза був у масці і рукавичках, повідомляє MMAJunkie.

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Крім того, коронавірусну хворобу виявили ще у двох людей. Ними виявилися секунданти Роналдо Соуза. При цьому, у всіх не було симптомів, характерних для захворювання.

Також повідомляється, що решта учасників шоу здали негативні тести, тому турнір UFC 249 все ж таки відбудеться.

У головній події UFC 249 зустрінуться Тоні Фергюсон і Джастін Гейджі. На кону двобою стоятиме титул тимчасового чемпіона світу в легкій вазі. Бій Фергюсон – Гейджі мав відбутися ще у квітні, однак був терміново перенесений через пандемію коронавірусу. 25 квітня UFC оголосив про те, що поєдинок відбудеться 9 травня.

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