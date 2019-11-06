Один з лідерів чемпіонату України підписав новий контракт з титульним спонсором

Чернігівська "Десна" в УПЛ була однією з команд, яка виступала без титульного спонсора на футболках. При цьому команда зараз йде серед лідерів чемпіонату (посідає третє місце) та привертає до себе увагу.

Такою можливістю скористалися в Parimatch, підписавши угоду з "Десною". Угода з клубом почала діяти п’ятого листопада і передбачає розміщення логотипу торгової марки на лицьовій стороні футболки, а також брендинг офіційного сайту і соціальних мереж.

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"Чернігів – один з найбільш показових прикладів якісного зростання футболу в регіонах. "Десна" за досить короткий час стала гідним суперником грандів Прем’єр-Ліги, і ми впевнені, що головні досягнення цієї команди ще попереду", – прокоментував початок співпраці представник Parimatch Вадим Місюра.

Варто додати, що "Десна" стала вже п'ятим футбольним клубом в партнерському пулі Parimatch. До цього компанія стала партнером "Шахтаря", "Олімпіка", "Ворскли" та "Металіст-1925".