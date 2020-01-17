Двоє лідерів "Карпат" покинули команду

Львівські "Карпати" попрощалися з португальським нападником Крістіаном Понде та аргентинцем Франціско Ді Франко.

Як йдеться на сайті клубу, дію контракту з Понде було припинено за обопільною згодою сторін.

Нагадаємо, у "Карпат" виникли проблеми з футболістами через заборгованість перед ними. Гравці відмовляються виходити на тренування, а не всі легіонери прибули до Львова після відпустки.

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Вихованець лісабонського "Спортінга" приєднався до "зелено-білих" на початку вересня 2018 року, провівши за львівську команду 38 матчів і забивши 9 голів.

Натомість Франціско Ді Франко перейшов у СК "Дніпро-1". "Карпати" повідомили, що узгодили всі деталі щодо переходу аргентинця.

Влітку 2017-го півзахисник став футболістом "зелено-білих" і за цей час провів в УПЛ 71 поєдинок, відзначившись 4 забитими голами.



За період виступів "левів" у елітному дивізіоні лише п’ятеро іноземців виводили партнерів на поле з капітанською пов’язкою. Одним з цих гравців, які удостоїлися такої честі став саме Ді Франко.