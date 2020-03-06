Один з лідерів Першої ліги відмовився від виходу в УПЛ: названо причину

В цьому сезоні одразу три клуби Першої ліги піднімуться в УПЛ. Однак один з лідерів Першої ліги відмовився від такого кроку.

Мова йде про клуб "Агробізнес" з міста Волочиськ, що у Хмельницькій області. Команда зараз ділить 3-6 місця в турнірній таблиці, а від лідера – львівського "Руху" – відстає лише на два очки. При цьому саме з "Рухом" команда зіграє перший офіційний матч у 2020 році – 22 березня у Львові.

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Однак наміру підійматися в УПЛ за підсумками сезону в "Агробізнесу" немає. Про це заявив почесний президент клубу Олег Собуцький в коментарі пресслужбі клубу.

"Яке б місце ми не зайняли – чи перше, чи друге, чи, як ставили завдання перед початком цього сезону, не нижче шостого, – ми цього року не йдемо в Прем’єр-лігу, тому що ми ще не створили бази. В нас на сьогодні стадіон не готовий до матчів в УПЛ. Якби стадіон був готовий, то ми, звичайно б, могли говорити про підвищення в класі. Ми повинні грати на домашній арені, перед своїми глядачами. А домашня арена цього року ще не готова. Тому на сьогодні такої цілі в нас немає. Навіть, якщо ми займемо перше, друге, третє місця. Все одно комусь цим місцем, згідно з регламентом та спортивного принципу, поступимося", – заявив Олег Собуцький.

Нагадаємо, у 2020 році одразу три клуби Першої ліги отримають право з наступного сезону виступати в УПЛ. Це ті команди, які займуть три перші місця в турнірній таблиці по закінченні сезону. Натомість з УПЛ в Першу лігу відправиться одна команда. Таким чином відбудеться розширення УПЛ до 14 команд. В сезону 2021/22 в УПЛ виступатиме одразу 16 команд.

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Щодо Першої ліги, то тут перше місце посідає "Рух". В нього 39 очок. На другому місці луцька "Волинь", яка має 38 балів. Місця з третього по шосте ділять одразу чотири команди, які набрали по 37 очок – "Інгулець", "Минай", "Оболонь-Бровар" та "Агробізнес". "Металіст-1925" на сьомому місці з 35 очками. "Авангард" ж посідає восьме місце – 33 очки.

Варто відзначити, що стадіон "Юність" у Волочиську перебуває на реконструкції з 2017 року. У 2018 році встановлено електронне табло, автоматичний полив. Були реконструйовані роздягальні, створено сучасний тренажерний зал, конференцзал. Східна трибуна була повністю обладнана пластиковими сидіннями. Встановлено вишку для проведення трансляцій.