Один з можливих суперників Усика брутально нокаутував суперника
Колишній чемпіон світу Джозеф Паркер провів бій проти ветерана боксерського цеху Шонделла Терелл Вінтерса. Новозеландець здобув перемогу нокаутом у 5-у раунді.
Паркер агресивно розпочав бій й активно працював джебом. Вінтерс відповів потужним ударом, після чого бій ненадовго перетворився в бійку.
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Американець непогано працював на ближній дистанції, а ось на дальній Паркер виглядав впевненіше.
У 3-му раунді перевага Паркера вже була відчутнішою, а на останніх секундах Вінтерс "проспав" потужний правий хук і побував у важкому нокдауні.
Добити ветерана не вийшло, адже пролунав гонг. У 4-й трихвилинці Паркер знову намагався затиснути суперника в кутку.
У 5-му раунді бій завершився. У Паркера знову пройшов правий хук. Ексчемпіон добив суперника "двійкою". На цей раз американець продовжити бій не зміг.
Що відомо про Паркера? 28-річний боксер провів на професійному ринзі 29 боїв, здобув 27 поразок та двічі програв. У пасиві Паркера поразки Ентоні Джошуа та Ділліану Вайту.
Разом з тим, Паркер заявляв, що готовий зустрітися з Олександром Усиком. У ЗМІ ходили чутки, що бій Паркера та Усика міг відбутися у березні 2020 року за титул WBO.
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