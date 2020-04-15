Один з найкращих боксерів України хоче провести реванш з чемпіоном світу
Український середньоваговик Сергій Дерев'янченко (13-2, 10 КО) повідав про плани провести реванш з казахом Геннадієм Головкіним (40-1-1, 35 КО).
Дерев'янченко після поразки від Головкіна не бився, а ситуація з коронавірусом ще на більш тривалий термін відклала повернення спортсмена в ринг. Сам Дерев'янченко націлений на топових суперників.
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Крім Головкіна, українець назвав в числі бажаних суперників Джермалла Чарло і Сауля Альвареса.
Я радий, що фанатам так сподобався бій з Головкіним. Це був відмінний поєдинок, і для мене була честь брати участь в ньому. Я дійсно відчував, що показав світу рівень, і я вірю, що все ще стаю краще. Хочу показати це на ринзі.
Все ще вірю, що 2020 рік буде для мене хорошим. Хотів би провести реванш з Головкіним або бої з Альваресом і Чарло. Це той рівень поєдинків, в яких я хочу брати участь, оскільки я зосереджений на тому, щоб стати чемпіоном світу в середній вазі,
– цитує Дерев'янченко BoxingScene.
- Минулої осені Дерев'янченко одноголосним рішенням суддів програв Головкіну в поєдинку за вакантні пояси IBF і IBO в середній вазі.
- У січні Дерев'янченко очолив рейтинг WBC в середній вазі.
- Раніше Дерев'янченко заявляв, що в 2020 році йому вдасться провести бій проти мексиканця Сауля Альвареса.
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