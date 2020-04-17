Один з найкращий нападників УПЛ прокоментував інтерес "Динамо"

Нападник "Десни" Олександр Філіппов прокоментував інформацію про те, що ним цікавиться київське "Динамо". Журналіст Михайло Співаковський 16 квітня розповів, що "Динамо" розглядає Філіппова як потенційне посилення атаки.

У коментарі Footboom Філіппов заявив, що з "Динамо" до нього ніхто не звертався.

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"Щодо новини про мій можливий перехід в столичний клуб. Ну що я можу сказати? Сьогодні сам відкрив інтернет і з подивом прочитав. Ніхто до мене не звертався з "Динамо", – заявив футболіст.

Щодо інтересу від інших клубів, то Філіппов розповів, що всі пропозиції були на рівні розмов.

"Сезон, по-перше, ще не закінчений. Маю велику надію поліпшити свої особисті показники. А по-друге, всі пропозиції були на рівні розмов. Я продовжив контракт з "Десною" до літа 2022 року, мене і мою сім'ю тут все влаштовує", – зазначив футболіст.

Олександр додав, що якщо надійдуть пропозиції, які влаштують "Десну" і його особисто, то він задумається про перехід.

Філіппов у цьому сезоні провів за "Десну" 23 матчі. У його активі 15 голів та дві результативні передачі.

Тransfermarkt оцінює футболіста у 800 тисяч євро. Контракт Філіппова з чернігівським клубом розрахований до 2022 року.

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