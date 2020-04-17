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Один з найкращий нападників УПЛ прокоментував інтерес "Динамо"

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Олександр Філіппов / facebook.com/pg/desnafc

Нападник "Десни" Олександр Філіппов прокоментував інформацію про те, що ним цікавиться київське "Динамо". Журналіст Михайло Співаковський 16 квітня розповів, що "Динамо" розглядає Філіппова як потенційне посилення атаки.

У коментарі Footboom Філіппов заявив, що з "Динамо" до нього ніхто не звертався.

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"Щодо новини про мій можливий перехід в столичний клуб. Ну що я можу сказати? Сьогодні сам відкрив інтернет і з подивом прочитав. Ніхто до мене не звертався з "Динамо", – заявив футболіст.

Щодо інтересу від інших клубів, то Філіппов розповів, що всі пропозиції були на рівні розмов.

"Сезон, по-перше, ще не закінчений. Маю велику надію поліпшити свої особисті показники. А по-друге, всі пропозиції були на рівні розмов. Я продовжив контракт з "Десною" до літа 2022 року, мене і мою сім'ю тут все влаштовує", – зазначив футболіст.

Олександр додав, що якщо надійдуть пропозиції, які влаштують "Десну" і його особисто, то він задумається про перехід.

Філіппов у цьому сезоні провів за "Десну" 23 матчі. У його активі 15 голів та дві результативні передачі.

Тransfermarkt оцінює футболіста у 800 тисяч євро. Контракт Філіппова з чернігівським клубом розрахований до 2022 року.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Трансфери ФК Десна Динамо Футбол Спорт
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