Один з найсильніших ефіопських бігунів несподівано померу у віці 22 років

Ефіопскій бігун на довгі дистанції Абаді Хадіс помер у віці 22 років.

Причини смерті не називаються. Про це повідомляється на сайті Всесвітньої легкоатлетичної асоціації (World Athletics).

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Хадіс здійснив свій великий прорив в 2016 році. Він став найшвидшим серед атлетів U20 на 5 тисяч і 10 тисяч метрів, показавши результати 13.02,49 і 26.57,88 відповідно. У тому ж році він представляв Ефіопію на Олімпійських іграх в Ріо, де зайняв 15-е місце на дистанції 10 тисяч метрів.

Хадіс двічі ставав третім на етапах "Діамантової ліги" у 2018 році. Він також є бронзовим призером чемпіонату світу з кросу 2017 року. Його останнім турніром був чемпіонат світу з легкої атлетики в Досі.

Хадіс – один з п'яти спортсменів в історії, хто пробіг 5 тисяч метрів менш ніж за 13 хвилин, 10 тисяч метрів – менш ніж за 27 хвилин, напівмарафон – менш ніж за 59 хвилин.