Одна з головних зірок НБА порвав на собі майку прямо під час матчу – відео

"Лейкерс" продовжили серію перемог в регулярному чемпіонаті до семи матчів, обігравши на виїзді "Даллас". Гра завершилася з рахунком 129: 114 (45:27, 34:31, 20:28, 30:28).

Захисник "Далласа" Лука Дончіч в кінці першої половини матчу з "Лейкерс" розірвав на собі майку від злості, продовживши гру.

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Словенець не потрапив в кільце зі штрафної лінії, після чого розірвав джерсі на грудях.

Luka nearly ripped his jersey in half, then kept playing pic.twitter.com/HcooSDmM6q — SportsCenter (@SportsCenter) 11 января 2020 г.

Всього в звітній зустрічі Дончіч реалізував 8 з 13 штрафних кидків, а також 8 з 19 кидків з гри. Він завершив матч з 25 очками і 10 підбираннями.

Наразі Лука Дончіч є одним з лідерів фанатського голосування за учасників майбутнього Матчу всіх зірок. У другому раунді Дончіч за кількістю набраних голосів поступився тільки Леброну Джеймсу.