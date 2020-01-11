Одна з головних зірок НБА порвав на собі майку прямо під час матчу – відео
"Лейкерс" продовжили серію перемог в регулярному чемпіонаті до семи матчів, обігравши на виїзді "Даллас". Гра завершилася з рахунком 129: 114 (45:27, 34:31, 20:28, 30:28).
Захисник "Далласа" Лука Дончіч в кінці першої половини матчу з "Лейкерс" розірвав на собі майку від злості, продовживши гру.
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Словенець не потрапив в кільце зі штрафної лінії, після чого розірвав джерсі на грудях.
Всього в звітній зустрічі Дончіч реалізував 8 з 13 штрафних кидків, а також 8 з 19 кидків з гри. Він завершив матч з 25 очками і 10 підбираннями.
Наразі Лука Дончіч є одним з лідерів фанатського голосування за учасників майбутнього Матчу всіх зірок. У другому раунді Дончіч за кількістю набраних голосів поступився тільки Леброну Джеймсу.
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