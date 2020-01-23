Одна з найсильніших легкоатлеток України отримала 19-місячну дискваліфікацію за допінг

Українська стрибунка у висоту Катерина Табашник дискваліфікована на 19 матчів за вживання допінгу.

Дисциплінарний комітет IAAF виступив із заявою, де повідомив про те, що в організмі української легкоатлетки був знайдений гідрохлортіазид.

Читайте також: Українського олімпійського чемпіона Торохтія дискваліфікували через допінг

Всі результати українки, починаючи з 28 березня 2019 року, були анульовані. Саме з цієї дати відраховується термін дискваліфікації. На рішення можна подати апеляцію.

Особистий рекорд Катерини Табашник дорівнює 1,96 метра.

Вона в 2013 році виграла чемпіонат Європи серед юніорів (Рієті, Італія), зайняла 4-те місце на чемпіонаті Європи 2019 закритих приміщеннях (Глазго, Великобританія), а на чемпіонаті Європи 2018 була 5-ю (Берлін, Німеччина).