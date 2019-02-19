Одні вболівальники поводяться нормально, а інші кричать "фашист", – Зозуля про гру в Іспанії

Український нападник Роман Зозуля – доволі відома постать в іспанському футболі. Попри те, що грає він у Сегунді – другому за силою чемпіонаті Іспанії. А все через підтримку українських військових на Донбасі

Ситуація навколо Зозулі стала відомою завдяки фанатам "Райо Вальєкано", які відрізняються лівими поглядами (деякі з них воювали за окупантів на Донбасі). Після того, як "Бетіс" віддав гравця в оренду в цей клуб у лютому 2017 року, фанати виступили проти українця, заявивши, що він "фашист". Причина – все та ж підтримка українських військових, яку Зозуля ніколи не приховував. В ситуацію навіть довелося втрутитися ФІФА, яка дозволила гравцю повернутися в "Бетіс".

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Вже після того у кар’єрі Зозулі був "Альбасете", за який він виступає і досі. При цьому що Зозулею цікавляться інші клуби Прімери, є проблеми при його переході туди.

"У Прімері багато команд бояться через те, що сталося в "Райо Вальєкано". Їх фанати грають велику роль. У минулому році вони запитували мого агента, чи можна привезти такого нападника, як Зозуля, але тільки не його. Багато клубів спілкуються з агентом, але бояться, як сприймуть це фанати. Коли ми граємо в Сегунді, вони вболівальники поводяться нормально, а інші кричать "фашист". Але я не звертаю уваги. Я так розумію, що у мене є шанс зіграти в Прімері, якщо "Альбасете" туди вийде. Фанати моєї команди повністю за мене. Як і за мене були фанати "Бетіса". Вболівальники якось розділяються. Одні підтримують, інші – ні. Якщо на вулиці мене назвуть "фашистом", я не зверну уваги. В "Альбасете" мене дуже люблять. Всі футболісти розуміють, що те, що сталося зі мною – це жесть", – розповів Роман Зозуля в інтерв’ю "Циганик Live".

Зараз команда Зозулі "Альбасете" йде на першому місці у Сегунді. Команда на одне очко випереджає "Малагу", за яку виступає ще один українець – Євген Селезньов. Якщо "Альбасете" вийде у Прімеру, контрак Зозулі з клубом автоматично буде продовжено ще на один рік. У іншому випадку гравець стане вільним агентом.