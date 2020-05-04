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Одні з найбільших світових змагань перенесли на 2022 рік

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Чемпіонат світу з водних видів спорту-2021 перенесено
Чемпіонат світу з водних видів спорту-2021 перенесено / FINA

Чемпіонат світу з водних видів спорту-2021, який повинен пройти в японській Фукуоці, перенесений на 2022 рік через пандемію коронавірусу.

Про це повідомив президент Міжнародної федерації плавання (FINA) Хуліо Магліоне.

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"Після обговорення із зацікавленими сторонами і отриманих від них відгуків ми не сумніваємося, що прийняте рішення створить найкращі умови для всіх учасників чемпіонату", – сказав президент FINA.

Спочатку ЧС з водних видів спорту планували провести на тій же локації влітку 2021 року, але в ці дати в Японії пройде перенесена Олімпіада-2020.

Новий старт змагань – 13 травня 2022 року. Завершальний день перенесеного ЧС пройде 29 травня.

  • Минулий чемпіонат світу з водних видів спорту відбувся в південнокорейському Кванджу влітку 2019 року.
  • З 16 золотими медалями перше місце в загальному заліку виборола збірна Китаю. Україна з 1 золотом, 1 сріблом і 5 бронзами зайняла 14 місце.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Коронавірус COVID-19 Японія Водні види спорту
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