Одним кандидатом менше: Роналду не буде на врученні "Золотого м'яча"

Зірка італійського "Ювентуса" Кріштіану Роналду не відвідає церемонію вручення "Золотого м'яча", яка пройде сьогодні в Парижі. Португалець начебто вже дізнався, що не отримає нагороду.

Sport Mediaset повідомляє, що Роналду, дізнавшись, що не отримає нагороду, відхилив запрошення від France Football.

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Швидше за все, португалець візьме участь у вшануванні гравців Серії А, яке пройде практично одночасно з церемонією вручення "Золотого м'яча".

У Мілані Роналду отримає нагороду найкращому гравцеві Серії А сезону-2018/19.

Натомість церемонія вручення "Золотого м'яча" розпочнеться у Парижі о 21:30.

Хто фаворит у боротьбі за "Золотий м'яч"?

На думку букмекерів, найбільше шансів виграти нагороду має Вірджіл ван Дейк з "Ліверпуля". У минулому сезоні нідерландець з "мерсисайдцями" виграв Лігу чемпіонів.

Окрім того, ван Дейк дійшов до фіналу Ліги націй зі збірною Нідерландів.

Втім, ряд ЗМІ опублікували результати голосування, згідно з яким переможцем начебто став Ліонель Мессі. Цей "Золотий м'яч" може стати для Лео рекордним шостим.

У минулому сезоні Мессі разом з "Барселоною" виграв тільки чемпіонат Іспанії. Каталонці програли "Ліверпулю" в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів, хоча виграли першу гру з рахунком 3:0.