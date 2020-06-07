У суботу, 6 червня, у США відбувся черговий турнір UFC 250. У другому за значущістю поєдинку Коді Гарбрандт зустрівся з Рафаелем Ассунсао.

Габрандт жорстко нокаутував Ассунсао

Ексчемпіон UFC у найлегшій вазі американець Гарбрандт виходив на бій з невтішною статистикою. У трьох попередніх поєдинках він достроково програв, повідомляє 24 канал.

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Серія невдач, мабуть, накопичилася злість у голові Гарбрандт і він видовищно впорався з бразильцем Рафаелем Ассунсао.

Коді розпочав зустріч більш обережно: він уникав розміну ударами і по черзі бив суперника то руками, то ногами.

Ассунсао помітно не вистачало швидкості, щоб на рівних змагатися з американцем.

У другому раунді Гарбрандт переключився на роботу другим номером. 37-річний Ассунсао вирішив, що суперник втрачає швидкість і пішов вперед.

Виявилося, що це пастка, яка, на щастя для Гарбрандта, спрацювала. У кінці п'ятихвилинки Коді, затиснутий біля сітки, розрядив хук справа в голову Рафаеля, і той відправився у глибокий нокаут.

Для 28-річного Гарбрандта це 12 перемога у 15 поєдинках і вже 10-й нокаут. Натомість досвідчений Ассунсао зазнав 8-ї поразки при 27 перемогах.