Одноклубник Маліновського несподівано порівняв українця з дворазовим переможцем Ліги чемпіонів

Півзахисник "Аталанти" Ремо Фройлер поділився думкою про Руслану Маліновського.

Хавбек назвав українця дуже цікавим футболістом і порівняв його з іменнитим футболістом "Ліверпуля" Шакірі. Цитує футболіста портал Tuttosport.

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Ніхто з лідерів не пішов, крім Манчіні. Ми посилилися Маліновським і Мюріелем, вони дуже сильні гравці. Ми всі знаємо Мюріеля, але з Маліновським ніколи не зустрічалися, але він здається цікавим футболістом.



У Маліновського хороша ліва нога. У фізичному плані він схожий на Шакірі, тільки трохи вище. "Аталанта" зможе грати з усіма,

– сказав Фройлер.

16-го липня Маліновський офіційно покинув "Генк" й став футболістом італійської "Аталанти". Контракт між гравцем та клубом з Бергамо підписаний на 5 років.

Маліновський вийшов в основному складі "Аталанти" на контрольний матч проти "Брусапорто" й відразу відзначився голом. Українець реалізував пенальті на 35-й хвилині спарингу в рамках турніру Trophy Fra.mar.