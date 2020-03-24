Одноклубник українця Маліновського в "Аталанті" заразився на коронавірус

Італійська "Аталанта", за яку виступає українець Руслан Маліновський, в епіцентрі епідемії коронавірусу. Команда з міста Бергамо, що у провінції Ломбардія, де виявлено найбільшу кількість інфікованих в країні.

Та до цього часу серед гравців команди не було тих, хто інфікований Covid-19. Та все ж вірус не оминув футболістів "Аталанти". Першим, в кого виявили небезпечну інфекцію, став воротар Марко Спортьєлло, повідомляється на офіційному сайті клубу.

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Попри виявлений вірус, сам футболіст не відчуває ніяких симптомів хвороби.

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