Одноклубник українця Маліновського в "Аталанті" заразився на коронавірус
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Італійська "Аталанта", за яку виступає українець Руслан Маліновський, в епіцентрі епідемії коронавірусу. Команда з міста Бергамо, що у провінції Ломбардія, де виявлено найбільшу кількість інфікованих в країні.
Та до цього часу серед гравців команди не було тих, хто інфікований Covid-19. Та все ж вірус не оминув футболістів "Аталанти". Першим, в кого виявили небезпечну інфекцію, став воротар Марко Спортьєлло, повідомляється на офіційному сайті клубу.
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Попри виявлений вірус, сам футболіст не відчуває ніяких симптомів хвороби.
- Марко Спортьєлло є запасним голкіпером "Аталанти". Однак саме він стояв у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Валенсії" на виїзді. Після цього матчу у трьох гравців іспанського клубу виявили коронавірус. Гравців "Аталанти" після цього матчу відправили на карантин.
- Воротар став першим гравцем "Аталанти", в кого виявили коронавірус. Хоча до цього від нього померли чотири співробітники клубу – два тренери юнацьких команд Енцо Марандо та Енцо Доніні, скаут Альбіно Броньї та масажист Северіно Поссенті.
- Видання Corriere dello Sport називає матч "Аталанта" – "Валенсія" в Лізі чемпіонів "смертельною бомбою", який сприяв поширенню коронавірусу на півночі Італії.
- Італія – друга країна у світі за кількістю інфікованих коронавірусом. Станом на 24 березня їх вже понад 69 тисяч осіб. Через інфекцію померло 6820 осіб в Італії.
- Серед інфікованих є футболісти. Covid-19 виявили у трьох гравців "Ювентуса" – Даніеле Ругані, Блеза Матюіді та Пауло Дібали. При цьому з Ругані та Дібалою інфікувалися і їх дівчата, перша з який ще й вагітна. Також відомі випадки зараження гравцями "Сампдорії" та "Фіорентини".
- Covid-19 також виявили у легендарного футболіста "Мілана" Паоло Мальдіні та його сина Даніеля, який також виступає за "Мілан".
- Колишній президент італійського футбольного клубу "Перголеттезе" Андреа Мікелі помер у віці 37 років через коронавірус.
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