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Одноклубник українця встановив унікальне досягнення в НБА

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Вінс Картер / nba.com/hawks

Форвард баскетбольного клубу "Атланта" Вінс Картер встановив унікальне досягнення. Він став першим гравцем, який зіграв в НБА у чотирьох десятиліттях.

У2020 році Вінс Картер зіграв за "Атланту" у матчі проти "Індіани". Завдяки цьому він став першим баскетболістом, який зіграв в чотирьох різних десятиліттях.

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Ще у 1998 році Картера під п'ятим номером обрали на драфті НБА. Обрала його команда "Голден Стейт", однак одразу ж обміняла в "Торонто". А за підсумками сезону став найкращим новачком НБА. Після цього баскетболіст виступав за "Нью-Джерсі Нетс", "Орландо", "Фінікс", "Даллас", "Мемфіс", "Сакраменто". У 2018 році він перейшов в "Атланту", за яку виступає і досі.

Тож цей сезон став для нього 22-м в НБА. Він зіграв у 1509 іграх. У 2011 році став 37-м баскетболістом в історії НБА, який набрав 20 тисяч очок за кар'єру. У лютому 2017 року стало п'ятим гравцем в НБА, який забив за кар'єру 2000 триочкових кидків. Входить до п'ятірки лідерів за кількістю зіграних матчів в НБА.

Нагадаємо, за "Атланту" виступає українець Олексій Лень.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Баскетбол NBA Рекорди
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