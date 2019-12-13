Одноклубник Зінченка визнаний найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів

Нападник "Манчестер Сіті" Габріел Жезус визнаний найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів.

Форвард обійшов таких конкурентів, як нападника "Наполі" Аркадіуша Міліка, форварда "Парі Сен-Жермен" Неймара і атакуючого гравця мадридського "Атлетіко" Жоау Феліша.

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Бразильський форвард "містян" оформив хет-трик у матчі проти загребського "Динамо" і допоміг своїй команді перемогти з рахунком 4:1.

Цікаво, що у віці 22 років і 252 днів Габріель став наймолодшим бразильським футболістом, який досяг позначки 10 голів у Лізі чемпіонів. За цим показником форвард обігнав Неймара, який відзначився таким же досягненням у віці 23 років і 75 днів.

"Манчестер Сіті" зайняв перше місце в групі C, випередивши "Аталанту", "Шахтар" і "Динамо". У понеділок "містяни" дізнаються свого суперника в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.