Одразу три європейські країни офіційно оголосили про відновлення футболу

Чемпіонати Чехії, Австрії та Португалії назвали дати поновлення сезону після майже двох місяців карантину, введеного у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляють офіційні сайти ліг, пише 24 канал.

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Сезон в чемпіонаті Португалії буде відновлено 4 червня матчами 25 туру. Відновити тренування португальським клубам дозволили ще 4 травня. Після 24 турів в турнірній таблиці лідирує "Порту".

Чемпіонат Чехії відновиться 23 травня. Клубам залишилося дограти по 6-7 поєдинків. Матчем "відкриття" стане відкладений поєдинок 24-го туру "Тепліце" – "Слован", а вже 25 травня пройдуть матчі наступного туру. В турнірі лідирує празька "Славія", яка набрала 58 очок.

Австрія оголосила про відновлення футбольних змагань з 30 травня. В цей день пройде фінал національного кубка. Австрійська бундесліга відновиться трохи пізніше.

Важливо, що матчі у всіх трьох країнах будуть проходити без глядачів на трибунах. Всі футболісти повинні будуть пройти тест на коронавірус.

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