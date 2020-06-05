Клуби Першої ліги проголосували за відновлення чемпіонату і його догравання відповідно до медичного протоколу.

Рішення повинні пройти затвердження виконкомом УАФ. 6 клубів підтримали, 4 виступили проти. Також за відновлення проголосував президент ПФЛ Сергій Макаров. Про це повідомляє кореспондент Tribuna.com Микола Решнюк.

Читайте також "Інгулець" чи "Минай" – хто вийде в УПЛ: три варіанти розвитку подій

За виступили "Інгулець", "Металіст-1925", "Агробізнес", "Оболонь-Бровар", "Черкащина" та "Металург".

виступили "Інгулець", "Металіст-1925", "Агробізнес", "Оболонь-Бровар", "Черкащина" та "Металург". Проти: "Кремінь", "Прикарпаття", "Миколаїв" і "Чорноморець".

На раді ліг присутні 10 клубів першої ліги. Представники "Миная", "Волині" та "Руху" були відсутні. Також не відвідали раду ліг "Авангард", "Балкани" і "Гірник-Спорт".

Клуби проти відновлення сезону

Раніше вісім клубів звернулися до керівництва ПФЛ з проханням не проводити в п'ятницю, 5 чеврня, засідання Ради ліг, на якому організатори Першої та Другої ліг планують влаштувати переголосування щодо формату догравання Першої ліги 2019/20. Цими клубами є "Минай", "Авангард", "Гірник-Спорт", "Чорноморець", "Прикарпаття", "Миколаїв", "Кремінь" і "Балкани". Вони направили в ПФЛ листи із закликом завершити нинішній сезон достроково.

Клуби пропонують достроково завершити чемпіонат і затвердити початок нового – 2020/21. Також додамо, що в листах, направлених в ПФЛ "Миколаєвом" і "Гірник-Спортом", є загрози бойкотувати засідання Ради ліг, якщо позицію клубів не почують.

Засідання Ради ліг було заплановано на 5 червня близько 11 години за київським часом.

Саме ці вісім клубів голосували проти відновлення сезону на засіданні від 21 травня. Потім стало відомо, що в листі-опитувальнику, направленому ПФЛ клубам з метою визначити оптимальний варіант продовження сезону, "Минай" разом з "Рухом", "Інгульцем", "Металістом 1925", "Черкащиною", "Агробізнесом, "Металургом" і "Оболонь-Бровар" голосував за продовження сезону за регламентом.

Хто вийде в УПЛ

У новому сезоні українська Прем'єр-ліга (УПЛ) має складатися з 14 команд. Таким чином, з Першої ліги "піднімуться" аж три команди, а з УПЛ вилетить у нижчу лігу – одна.

До слова Мені вже скинули відео: президент "Інгульця" натякнув, що в Першій лізі влаштували змову

Лідером першої ліги є львівський "Рух". На другій сходинці "Волинь" з Луцька.

На цей момент найскладнішим є розв'язання питання з третім місцем у Першій лізі. "Минай", "Інгулець", "Оболонь-Бровар" та "Агробізнес" набрали по 37 очок.

За додатковими показниками на третій сходинці "Минай", однак в "Інгульці" переконані, що на цій сходинці повинен бути їх клуб.