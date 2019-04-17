Одразу чотири українські тенісистки зіграють в основній сітці Ролан Гаррос

Чотири українські тенісистки гарантовано виступлять в основній сітці Відкритого чемпіонату Франції з тенісу.

Це Еліна Світоліна (№6 WTA), Леся Цуренко (№26 WTA), Даяна Ястремська (№37 WTA) і Катерина Козлова (№93 WTA).

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В опублікованому заявочному листі 108 тенісисток: 107 перших номерів плюс Шелбі Роджерс, яка скористалася захищеним рейтингом.

Також на потрапляння в основну сітку претендуватимуть Ангеліна Калініна (№135 WTA) і Катаріна Завацька (№171 WTA), проте в разі того, якщо вони заявляться в кваліфікацію Ролан Гаррос, списки якої будуть опубліковані через два тижні.

Відкритий чемпіонат Франції з тенісу пройде з 26 травня по 8 червня. Діюча переможниця – Сімона Халеп з Румунії.

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