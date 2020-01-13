Одразу два епізоди за участі українця Леня потрапили в топ-10 моментів НБА: відео

Український баскетболіст "Атланти" Олексій Лень зіграв проти "Брукліна" в матчі регулярного чемпіонату НБА. Однак зробив цей вкрай невдало.

Матч закінчився з рахунком 108:86 на користь "Брукліна". Лень в цьому матчі не потрапив у стартову п'ятірку, а загалом зіграв 16:21 хвилину. За цей час він набрав 10 очок та зробив 4 підбирання.

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Однак одразу два епізоди за його участі потрапили у топ-10 ігрових моментів дня в НБА. На шостому місці опинився момент, коли Лень невдало зіграв на чужій половині майданчика. Замість того, щоб прийняти вкидання з аута, він дав можливість перехопити м'яч Леверту, який в кінці зробив ефектний данк.

На четвертому місці ще один епізод за участі Леня. Цього разу українець не завадив Ірвінгу закинути через нього.

Відео найкращих моментів ігрового дня в НБА