Одразу два італійські клуби зацікавлені в трансфері Жуніора Мораеса

Нападник "Шахтаря" і збірної України Жуніор Мораес входить в сферу інтересів декількох європейських клубів. Найбільш конкретні види на 32-річного футболіста мають клуби з Італії.

"Рома" і "Болонья" цікавляться нападником Жуніором Мораесом, про що повідомляє портал RomaPress.

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У столиці форварда збірної України хотіли бачити ще влітку минулого року після призначення колишнього головного тренера "гірників" Паулу Фонсека наставником "Роми".

Однак трансфер Жуніора Мораеса в "Рому" залежить від потенційного відходу з римської команди Ніколи Калініча, який поки не погоджується ні на один з наявних у нього варіантів продовження кар'єри.

Крім того, Жуніор Мораес не має паспорта громадянина ЄС, а у "Роми" немає квот для покупки таких футболістів. Втім, в останньому випадку оточення футболіста впевнене, що якщо сторони дійдуть згоди щодо трансферу, то Жуніор Мораес зможе претендувати на громадянство відразу в двох країнах з ЄС.

У свою чергу, представники "Болоньї" спілкувалися з агентом Жуніора, але з офіційною пропозицією не зверталися.

У нинішньому сезоні Мораес забив 17 голів і віддав 7 результативних передач в 24 матчах Шахтаря у всіх турнірах.