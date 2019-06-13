Одразу два клуби із Серії А цікавляться українцем Маліновським

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Руслан Маліновський
Руслан Маліновський / ФК "Генк"

Відразу два клуби італійської Серії А виявляють інтерес до півзахисника "Генка" та збірної України Руслана Маліновського.

Варіант з трансфером лідера "Генка" розглядають "Сампдорія" і "Аталанта", яка в минулому сезоні посіла третє місце в чемпіонаті Італії і отримала путівку в груповий етап Ліги чемпіонів.

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Агент футболіста Сергій Серебрянніков розраховує завершити перехід Маліновського через кілька тижнів. Відомо, що "Генк" свого ключового хавбека оцінює як мінімум в 10 мільйонів євро.

Крім "Аталанти" і "Сампдорії" в трансферних чутках про Маліновського фігурують "Спортинг", "Арсенал", "Наполі" і "Рома".

У минулому сезоні Маліновський провів за "Генк" 51 матч, забивши в них 16 голів і зробивши 16 результативних передач. Українець допоміг "Генку" завоювати титул чемпіона Бельгії.

Трансферна вартість Руслана Маліновського оцінюється в 12,5 млн євро, а контракт з "Генком" розрахований до 2022 року.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Руслан Маліновський
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