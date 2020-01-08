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Одразу два телеканали покажуть матчі збірної України на Євро-2020

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Трансляція матчу збірної України з гандболу на Євро-2020 / ФГУ

Телеканали "UA:Перший" і SPORT 1 покажуть матчі чоловічої збірної України на чемпіонаті Європи з гандболу.

Окрім матчів національної команди, SPORT 1 покаже всі ігри турніру. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації гандболу України.

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На Євро-2020 Україна зіграє в групі B. Суперниками "синьо-жовтих" будуть команди Чехії, Австрії та Північної Македонії. Поєдинки групи пройдуть у Відні. За підсумками групового етапу в наступний раунд вийдуть дві найкращі збірні.

Відзначимо, що Євро-2020 пройде в трьох країнах – Австрії, Норвегії та Швеції. Перший поєдинок відбудеться 9 січня, фінал – 26 січня.

Матчі збірної України на груповому етапі Євро-2020:

  • 10 січня – Північна Македонія – Україна (початок о 21:30 за київським часом);
  • 12 січня – Австрія – Україна (19:15);
  • 14 січня – Україна – Чехія (21:30).
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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Спорту Гандбол
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