Одразу два телеканали покажуть матчі збірної України на Євро-2020
Телеканали "UA:Перший" і SPORT 1 покажуть матчі чоловічої збірної України на чемпіонаті Європи з гандболу.
Окрім матчів національної команди, SPORT 1 покаже всі ігри турніру. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації гандболу України.
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На Євро-2020 Україна зіграє в групі B. Суперниками "синьо-жовтих" будуть команди Чехії, Австрії та Північної Македонії. Поєдинки групи пройдуть у Відні. За підсумками групового етапу в наступний раунд вийдуть дві найкращі збірні.
Відзначимо, що Євро-2020 пройде в трьох країнах – Австрії, Норвегії та Швеції. Перший поєдинок відбудеться 9 січня, фінал – 26 січня.
Матчі збірної України на груповому етапі Євро-2020:
- 10 січня – Північна Македонія – Україна (початок о 21:30 за київським часом);
- 12 січня – Австрія – Україна (19:15);
- 14 січня – Україна – Чехія (21:30).
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