Одразу два телеканали покажуть матчі збірної України на Євро-2020

Телеканали "UA:Перший" і SPORT 1 покажуть матчі чоловічої збірної України на чемпіонаті Європи з гандболу.

Окрім матчів національної команди, SPORT 1 покаже всі ігри турніру. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації гандболу України.

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На Євро-2020 Україна зіграє в групі B. Суперниками "синьо-жовтих" будуть команди Чехії, Австрії та Північної Македонії. Поєдинки групи пройдуть у Відні. За підсумками групового етапу в наступний раунд вийдуть дві найкращі збірні.

Відзначимо, що Євро-2020 пройде в трьох країнах – Австрії, Норвегії та Швеції. Перший поєдинок відбудеться 9 січня, фінал – 26 січня.

Матчі збірної України на груповому етапі Євро-2020: