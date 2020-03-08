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Одразу два українці відзначилися результативними передачами у чемпіонаті Бельгії – відео

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Едуард Соболь / Getty Images

Українці Едуард Соболь і Роман Безус відзначилися гольовими передачами в матчах 29-го туру бельгійської Про Ліги.

Асист Соболя допоміг "Брюгге" перемогти в дербі "Серкль" (2:1). В кінці першого тайму українець віддав гольовий пас на Ванаку, який відкрив рахунок в матчі.

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Відео асисту Соболя

Результативна передача Романа Безуса не врятувала "Гент" від розгрому в матчі з "Шарлеруа" (1:4). Хавбек асистував Ньянгбо в середині другого тайму.

Пізніше Роман був замінений. Інший українець, захисник "Гента" Ігор Пластун відіграв весь матч, але результативними діями не відзначився.

Відео асисту Безуса

На рахунку Едуарда Соболя 36 матчів за "Брюгге" в цьому сезоні у всіх турнірах, українець відзначився 4 асистами. Роман Безус провів 29 матчів за "Гент", забивши 7 м'ячів і віддавши 5 гольових передач.

"Брюгге" Соболя впевнено лідирує в Про Лізі, набравши 70 очок після 29 турів. "Гент" випереджає "Шарлеруа" на один пункт в боротьбі за друге місце, маючи 55 очок.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Бельгія
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