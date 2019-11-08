Одразу дві українки вийшли в чвертьфінал престижного турніру в Лас-Вегасі

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Катаріна Завацька
Катаріна Завацька / Фото з відкритих джерел

Українські тенісистки Катаріна Завацька і Ангеліна Калініна пробилися у чвертьфінал турніру ITF в Лас-Вегасі.

Менді Мінелла – Катаріна Завацька 0:2 (5:7, 3:6)

Завацька, що отримала третій номер посіву, в 1/8 фіналу обіграла Менді Мінеллі з Люксембургу. Українка перемогла суперницю в двох сетах – 7:5, 6:3.

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Фанні Столлар – Ангеліна Калініна 1:2 (7:6 (3), 1:6, 4:6)

Калініна в другому раунді перемогла представницю Угорщини Фанні Столлар. Ангеліна програла перший сет на тай-брейку, але зуміла переломити хід зустрічі. У двох наступних партіях українка була сильнішою.

В 1/4 фіналу Завацька зіграє проти переможниці матчу між Каролін Долхайд і Наташею Субхаш. Калініна за вихід в півфінал турніру побореться з п'ятої сіяної Варварою Лепченко з США. Цікаво, що зіграти між собою українки зможуть тільки в фіналі.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Теніс
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