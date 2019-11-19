Одразу троє українських боксерів піднялися в оновленому рейтингу WBO

370 Читать новость на русском
Віктор Постол / Фото з відкритих джерел

Всесвітня боксерська організація (WBO) оновила свої рейтинги за всіма ваговими категоріями.

Українький боксер Сергій Дерев'янченко піднявся на 1 позицію і тепер посідає 9 місце.

Читайте також: Дерев'янченко втратив лідерство в рейтингу IBF, Гвоздик піднявся в топ-15

Дерев'янченко минулого місяця поступився казахстанському середньоваговику Геннадію Головкіну. На кону їх поєдинку стояв пояс IBF.

Віктор Постол, який виступає у напівсередній вазі, піднявся в топ-5 і тепер посідає 4 місце (попередня позиція – 12-та).

У 2020 році Віктор Постол проведе поєдинок проти чемпіона світу WBC і WBO Хосе Раміреса.

Ще один українець Денис Берінчик перемістившся з 6 позиції на 4-ту. Денис виступає у легкій вазі і в жовтні виграв черговий поєдинок. Українець переміг Лопеса Морено. Чемпіонським поясом володіє Василь Ломаченко.

Небезпечний вірус Коксакі: симптоми та шляхи зараження
сьогодні
63516
Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Денис Берінчик Сергій Дерев'янченко Віктор Постол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Гравець "Аякса" в 14 років шокував мережу своїми габаритами – вражаюче фото
сьогодні 20:45 Гравець "Аякса" в 14 років шокував мережу своїми габаритами – вражаюче фото
Юрій Семенюк 216
Деонтей Вайлдер – історія найжорстокішого боксера сучасності, що може битися з Усиком
18 листопада 13:15 Деонтей Вайлдер – історія найжорстокішого боксера сучасності, що може битися з Усиком
Андрій Тудовші 10438
Всі голи збірної України у відборі на Євро-2020: відео
сьогодні 18:21 Всі голи збірної України у відборі на Євро-2020: відео
Юрій Семенюк 1523
Боєць ММА уклав ветерана UFC в глибокий нокаут ударом "гуркіт грому": відео
сьогодні 13:27 Боєць ММА уклав ветерана UFC в глибокий нокаут ударом "гуркіт грому": відео
Юрій Семенюк 6524
Від першого кілометра до 42: як підготуватись і пробігти дебютний марафон
18 листопада 11:03 Від першого кілометра до 42: як підготуватись і пробігти дебютний марафон
Наталя Сколоздра 498
Новини
Більше новин
Залиште відгук