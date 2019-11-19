Одразу троє українських боксерів піднялися в оновленому рейтингу WBO

Всесвітня боксерська організація (WBO) оновила свої рейтинги за всіма ваговими категоріями.

Українький боксер Сергій Дерев'янченко піднявся на 1 позицію і тепер посідає 9 місце.

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Дерев'янченко минулого місяця поступився казахстанському середньоваговику Геннадію Головкіну. На кону їх поєдинку стояв пояс IBF.

Віктор Постол, який виступає у напівсередній вазі, піднявся в топ-5 і тепер посідає 4 місце (попередня позиція – 12-та).

У 2020 році Віктор Постол проведе поєдинок проти чемпіона світу WBC і WBO Хосе Раміреса.

Ще один українець Денис Берінчик перемістившся з 6 позиції на 4-ту. Денис виступає у легкій вазі і в жовтні виграв черговий поєдинок. Українець переміг Лопеса Морено. Чемпіонським поясом володіє Василь Ломаченко.