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Одразу у чотирьох футболістів італійського топ-клубу виявили коронавірус

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Гравці "Сампдорії" масово захворіли коронавірусом / Getty Images

Італійська "Сампдорія", яка виступає у Серії А, підтвердила позитивні результати тестів на коронавірус у ще чотирьох гравців і клубного лікаря.

Заражені захисник Омар Коллі, півзахисники Альбін Екдаль і Мортен Торсбі а також форвард Антоніо Ла Гуміна. Вірус виявлений і в зразках лікаря Амедео Бальдарі.

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Всі вони знаходяться в ізоляції у себе вдома. Клуб закрив всі приміщення і розпустив персонал по домівках. Тренування припинені, а організаційні питання в команді вирішуються дистанційно.

Коллі і Екдаль – гравці основи "Сампдорії". Гамбійський захисник зіграв 22 матчі в нинішньому сезоні за клуб, в активі шведського хавбека – 24 гри у всіх турнірах.

  • Через пандемію коронавірусу вже були припинені чемпіонати Італії, Іспанії, Франції, Англії та Німеччини. Матчі без глядачів пройдуть в Україні, Польщі, Грузії, Румунії та інших країнах.
  • Футболісти "Ювентуса" та "Інтера" вирушили на карантин після того, як позитивний тест на COVID-19 здав центрбек "Юве" Даніеле Ругані.
  • Також у головного тренера лондонського "Арсенала" Мікеля Артети підтвердили захворювання на коронавірус. Через це тренувальну базу "канонірів" тимчасово закриються, а штаб клубу самоізолюється.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Спорту Спорт Футбол
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