Одразу у чотирьох футболістів італійського топ-клубу виявили коронавірус

Італійська "Сампдорія", яка виступає у Серії А, підтвердила позитивні результати тестів на коронавірус у ще чотирьох гравців і клубного лікаря.

Заражені захисник Омар Коллі, півзахисники Альбін Екдаль і Мортен Торсбі а також форвард Антоніо Ла Гуміна. Вірус виявлений і в зразках лікаря Амедео Бальдарі.

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Всі вони знаходяться в ізоляції у себе вдома. Клуб закрив всі приміщення і розпустив персонал по домівках. Тренування припинені, а організаційні питання в команді вирішуються дистанційно.

Коллі і Екдаль – гравці основи "Сампдорії". Гамбійський захисник зіграв 22 матчі в нинішньому сезоні за клуб, в активі шведського хавбека – 24 гри у всіх турнірах.

Через пандемію коронавірусу вже були припинені чемпіонати Італії, Іспанії, Франції, Англії та Німеччини. Матчі без глядачів пройдуть в Україні, Польщі, Грузії, Румунії та інших країнах.

Футболісти "Ювентуса" та "Інтера" вирушили на карантин після того, як позитивний тест на COVID-19 здав центрбек "Юве" Даніеле Ругані.

Також у головного тренера лондонського "Арсенала" Мікеля Артети підтвердили захворювання на коронавірус. Через це тренувальну базу "канонірів" тимчасово закриються, а штаб клубу самоізолюється.

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