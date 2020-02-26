Одразу восьмеро українців пробилися у фінал суперспринту на чемпіонаті Європи з біатлону

На чемпіонаті Європи з біатлону, який з 26 лютого по 1 березня проходить в Раубічах (Білорусь), завершилися кваліфікації жіночого і чоловічого суперспринту.

У чоловіків перше місце зайняв білорус Антон Смольський. Втім, це не принципово, оскільки у фінал виходять найкращі 30 біатлоністів.

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Серед українців в топ-30 пройшли Дмитро Підручний (6 результат), Руслан Ткаленко (13) і Артем Прима (27). Не пройшли у фінал Антон Дудченко (35), Сергій Семенов (38), Богдан Цимбал (60).

Результати чоловічої кваліфікації:

1. Антон Смольський (0+1) 7:53,4

2. Едуард Латипов (0+2) +14,3

3. Віктор Кривко (0+0) +14,7

...

6. Дмитро Підручний (1+1) +17,4

13. Руслан Ткаленко (0+0) +34,6

27. Артем Прима (1+2) +42,4

35. Антон Дудченко (0+1) +47,6

38. Сергій Семенов (1+1) +50,1

60. Богдан Цимбал (2+2) +1:10,6

У жінок перше місце посілабілоруска Дінара Алімбекова. Що стосується українок, то в топ-30 пробилися четверо.

Найкращий результат показала Валентина Семеренко, яка посіла друге місце і поступилася 2,3 з часу Алімбекової. Також до фіналу вийшли Юлія Журавок (20), Анастасія Меркушина (22), Олена Підгрушна (23) і Віта Семеренко (29). Не пройшла у фінал тільки Дарія Блашко (58).

Результати жіночої кваліфікації:

1. Дінара Алімбекова (0+1) 9:42,0

2. Валентина Семеренко (0+1) +2,3

3. Елізабет Хогберг (0+0) +12,0

...

20. Юлія Журавок (0+2) +41,2

22. Анастасія Меркушина (1+2) +44,7

23. Олена Підгрушна (2+2) +45,3

29. Віта Семеренко (2+1) +51,1

58. Дар'я Блашко (1+1) +1:18,9