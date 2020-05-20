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Одяг не для нас: секс-символ UFC знову знялася оголеною – фото

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Пейдж Ванзант
Пейдж Ванзант / Getty Images

26-річна американська боєць ММА Пейдж Ванзант (8-4, 2 КО), яка виступає під егідою UFC, знову здивувала своїх підписників.

Пейдж Ванзант виклала в свій Instagram свіже фото, на якому вона повністю оголена, а інтимні місця прикриті тими чи іншими предметами. Поруч стоїть її чоловік Остін Вандерфорд.

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У коментарі до фото боєць написала: "Потрібен був час, щоб переміряти весь одяг... Не для нас".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tried the whole “clothing” thing for awhile..... not for us.

Публикация от Paige VanZant (@paigevanzant)

Пейдж Ванзант публікує фото оголеного тіла

Пейдж з чоловіком зробила ефектне фото під час готування їжі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uh, are we doing this right??

Публикация от Paige VanZant (@paigevanzant)


Не обійшлося і без алкоголю. Спортсменка разом з чоловіком запропонувала на вибір підписників вино та віскі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Whiskey or Wine??

Публикация от Paige VanZant (@paigevanzant)


Після цього подружжя передало привіт сусідам, зробивши оголене фото на терасі свого будинку.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Howdy neighbors

Публикация от Paige VanZant (@paigevanzant)


На цьому дівчина з чоловіком не зупинилися та продовжили робити подібні світлини.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Play in the dirt. Because life is too short to always have clean fingernails.

Публикация от Paige VanZant (@paigevanzant)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

It’s called art, you wouldn’t understand....

Публикация от Paige VanZant (@paigevanzant)

Що відомо про Ванзант?
26-річна спортсменка виграла 8 з дванадцяти поєдинків в ММА. Востаннє Пейдж виходила в октагон проти Рейчел Остович, над якою взяла гору. Її наступна суперниця – Аманда Рібас.

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Теги: Новини Спорту Змішані єдиноборства Спорт
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