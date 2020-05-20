Одяг не для нас: секс-символ UFC знову знялася оголеною – фото

26-річна американська боєць ММА Пейдж Ванзант (8-4, 2 КО), яка виступає під егідою UFC, знову здивувала своїх підписників.

Пейдж Ванзант виклала в свій Instagram свіже фото, на якому вона повністю оголена, а інтимні місця прикриті тими чи іншими предметами. Поруч стоїть її чоловік Остін Вандерфорд.

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У коментарі до фото боєць написала: "Потрібен був час, щоб переміряти весь одяг... Не для нас".

Пейдж Ванзант публікує фото оголеного тіла

Пейдж з чоловіком зробила ефектне фото під час готування їжі.



Не обійшлося і без алкоголю. Спортсменка разом з чоловіком запропонувала на вибір підписників вино та віскі.



Після цього подружжя передало привіт сусідам, зробивши оголене фото на терасі свого будинку.



На цьому дівчина з чоловіком не зупинилися та продовжили робити подібні світлини.

Що відомо про Ванзант?

26-річна спортсменка виграла 8 з дванадцяти поєдинків в ММА. Востаннє Пейдж виходила в октагон проти Рейчел Остович, над якою взяла гору. Її наступна суперниця – Аманда Рібас.

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