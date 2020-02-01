Офіційних пропозицій по Матвієнку від "Арсенала" не було, – несподівана заява Палкіна
Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін заявив, що клуб не отримував пропозицій від лондонського "Арсеналу" по захиснику Миколі Матвієнку.
Палкін розповів усі подробиці переговорного процесу по захиснику збірної України. Як виявилося, чемпіон України не отримував від своїх колег офіційної пропозиції.
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Перш за все хочу сказати, що з боку "Арсеналу" ми не отримували ніяких офіційних пропозицій. Єдине, я отримав доручення від одного іспанського агента, видане лондонцями на ведення переговорів по оренді Матвієнка. На що відразу дав відповідь, що ми не зацікавлені в оренді футболіста. Ніяких подальших дзвінків або повідомлень я не отримував.
Хочу зазначити, що в історії нашого клубу не було ситуацій, щоб ми віддали в оренду ключового гравця команди. І агенти Матвієнка це прекрасно знали,
– сказав Палкін в інтерв'ю football.ua.
- "Арсенал" запропонував "Шахтарю" варіант з орендою Матвієнка до кінця сезону за 4,5 мільйона фунтів, а в угоді буде прописано зобов'язання викупу за 22 мільйони фунтів. У свою чергу, "Шахтар" оцінює українця в 30 мільйонів фунтів і не має наміру його відпускати за менші гроші.
- "Арсенал" взяв в оренду центрального захисника "Фламенго" Пабло Марі, хоча раніше розглядав його лише як альтернативу до трансферу українця.
- Чинний контракт Матвієнка з гірниками розрахований до літа 2021 року. У нинішньому сезоні 23-річний захисник провів 21 матч за "Шахтар" у всіх турнірах, забивши один гол і віддавши одну результативну передачу.
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