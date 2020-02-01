Офіційних пропозицій по Матвієнку від "Арсенала" не було, – несподівана заява Палкіна

Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін заявив, що клуб не отримував пропозицій від лондонського "Арсеналу" по захиснику Миколі Матвієнку.

Палкін розповів усі подробиці переговорного процесу по захиснику збірної України. Як виявилося, чемпіон України не отримував від своїх колег офіційної пропозиції.

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Перш за все хочу сказати, що з боку "Арсеналу" ми не отримували ніяких офіційних пропозицій. Єдине, я отримав доручення від одного іспанського агента, видане лондонцями на ведення переговорів по оренді Матвієнка. На що відразу дав відповідь, що ми не зацікавлені в оренді футболіста. Ніяких подальших дзвінків або повідомлень я не отримував.



Хочу зазначити, що в історії нашого клубу не було ситуацій, щоб ми віддали в оренду ключового гравця команди. І агенти Матвієнка це прекрасно знали,

– сказав Палкін в інтерв'ю football.ua.