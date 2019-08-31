Офіційний сайт "Вольфсбурга" зганьбився, назвавши Леоніда Буряка тренером "Олександрії"

27 Читать новость на русском
Леонід Буряк
Леонід Буряк / Фото з відкритих джерел

Офіційний сайт "Вольфсбурга" назвав майбутнього суперника по групі Ліги Європи "Олександрію" командою Леоніда Буряка.

Спорт 24 писав, що бронзовий призер УПЛ зустрінеться в групі Ліги Європи з "Вольфсбургом", "Гентом" і "Сент-Етьєном".

Читайте також: Став відомий календар матчів "Динамо" у Лізі Європи

"Олександрія" Леоніда Буряка – щось невідоме", – написано в характеристиці українського клубу.

Цікаво, що Леонід Буряк вказано тренером "Олександрії" в німецькій версії "Вікіпедії".

Дебютну гру в Лізі Європи українці зіграють у Німеччині саме проти "Вольфсбурга". Розклад всіх матчів "Олександрії – за посиланням.

blog_ava
Беленюк пропустив 82 голосування за два дні роботи у Верховній Раді
сьогодні
8503
Теги: Спорт Футбол ФК Олександрія Ліга Європи
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Зірка танців на льоду й чемпіон Олімпіади: Хто такий наступний суперник Ломаченка – Люк Кемпбелл
сьогодні 11:07 Зірка танців на льоду й чемпіон Олімпіади: Хто такий наступний суперник Ломаченка – Люк Кемпбелл
Михайло Гема 1446
Трансфери команд УПЛ: онлайн
16 серпня 17:40 Трансфери команд УПЛ: онлайн
13518
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
30 серпня 11:32 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
8702
Легенди, яких ми більше не побачимо: топ-футболісти, які повісили бутси на цвях у 2019 році
сьогодні 11:40 Легенди, яких ми більше не побачимо: топ-футболісти, які повісили бутси на цвях у 2019 році
Михайло Гема 2084
"Олександрія" отримала суперників у Лізі Європи
30 серпня 14:43 "Олександрія" отримала суперників у Лізі Європи
614
Новини
Більше новин
Залиште відгук