Офіційний сайт "Вольфсбурга" зганьбився, назвавши Леоніда Буряка тренером "Олександрії"
Офіційний сайт "Вольфсбурга" назвав майбутнього суперника по групі Ліги Європи "Олександрію" командою Леоніда Буряка.
Спорт 24 писав, що бронзовий призер УПЛ зустрінеться в групі Ліги Європи з "Вольфсбургом", "Гентом" і "Сент-Етьєном".
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"Олександрія" Леоніда Буряка – щось невідоме", – написано в характеристиці українського клубу.
Цікаво, що Леонід Буряк вказано тренером "Олександрії" в німецькій версії "Вікіпедії".
Дебютну гру в Лізі Європи українці зіграють у Німеччині саме проти "Вольфсбурга". Розклад всіх матчів "Олександрії – за посиланням.
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