Офіційно київський "Будстар-НПУ" отримав золоті нагороди сезону 2019/20 серед жіночих команд. У трійку призерів також ввійшла харківська "Тесла-ЗХО" та ще одна команда зі столиці "IMS-НУХТ", які здобули срібні та бронзові нагороди відповідно.

2 липня відбулося засідання Виконкому Асоціації футзалу України, де було вирішено питання із розподілом місць серед жіночих команд у Вищій лізі. Комітет АФУ прийняв справедливе рішення оголосити чемпіонами киян, пише офіційний сайт АФУ.

Читайте також: #Тренуйсявдома: "гарячі" тренування від українських футзалісток – відео

Справедлива перемога

Раніше через пандемію коронавірусу було прийнято ріщення про дострокове завершення чемпіонату серед жіночих команд.

Лідер чемпіонату за перемогами та грою київський "Будстар-ПНУ" сильно додав у порівнянні із минулим сезоном та здобув омріяні золоті нагороди цього року. Клуб ще до карантину зробив дуже солідний очковий гандикап над суперницями.

Справжня гаряча боротьба б розгорнулась за срібні нагороди чемпіонату між іншими трьома командами, якби відбувся рестарт сезону.

Відстань від другого до четвертого місця становить всього лише два набрані пункти. Такі щільні результати давали надію вболівальникам жіночого футзалу на дуже запеклі матчі у другому етапі сезону, але коронавірус був "іншої думки".

Тому на другій сходинці турнірної таблиці розташувалась харківська "Тесла-ЗХО", яка і стала віцечемпіонами сезону. Трійку лідерів замкнув ще один клуб зі столиці "IMS-НУХТ", який лише на одне очко випередив команду Миколи Кудацького "ПЗМС" (Полтава).

П'яте та шосте місця посіли "Ладомир" (Володимир-Волинський) та "Багіра-ДЮСШ" (Лиман) відповідно.

Спорт24 проаналізував всі виступи команд та провів опитування у п'яти номінаціях

Підсумки чемпіонату

Одна із лідерок "Будстар-НПУ" Анна Шульга стала найкращою бомбардиркою сезону. У її активі 24 результативні удари. На другій сходинці такого рейтингу розташувалась ще одна футзалістка киян Ксенія Гриценко, у її активі 14 голів. Трійку замкнула Вікторія Гірин із "Ладомира".

Найкращі бомбардирки:

1. Анна Шульга ("Будстар-НПУ") – 24

2. Ксенія Гриценко ("Будстар-НПУ") – 14

3-4. Вікторія Гірин ("Ладомир"), Таїсія Бабенко ("ПЗМС") – 13

5. Віра Дятел ("Будстар-НПУ") – 12

6. Ірина Дубицька ("IMS-НУХТ") – 10

7-8. Анастасія Кліпаченко ("IMS-НУХТ"), Маргарита Мочалова ("ПЗМС") – 9

9-12. Ірина Майбородіна ("IMS-НУХТ"), Яна Дично, Юлія Титова (обидві – "Тесла-ЗХО"), Тетяна Аполлоніна ("Ладомир") – 8.

Варто побачити: Красиві та талановиті: найпривабливіші українські футзалістки – фото

Найкращі у сезоні

У номінації "Найкращий тренер" перемогу здобув Олександр Ратич, який є головним наставником чемпіонок.

Неодноразово футзалістки відзначали тренера киян, який вдало знаходив підхід до кожної футзалістки своєї команди та повертав віру гравчиням у власні сили. Саме він підняв планку команди на високий рівень, сподіваємось, що наступного сезону "Будстару-НПУ" вдасться не тільки тримати цей показник, а команда підійметься ще на одну сходинку у професійному рівні.

Цього сезону гра команди стала більш цікава та продуктивна, особливо у атакувальному плані. Це засвідчує статистика регулярних матчів – 70 голів, це неймовірний показник.

Зазначимо, що за підсумками опитування серед футзалісток були обрані переможниці у п’яти номінаціях.

Боротьба за лідерство у номінації "Найкраща футзалістка" була однією із найбільш запеклих. Цього разу за першу сходинку боролись дві футзалістки київського "Будстар-НПУ" Ксенія Гриценко та Анна Шульга.

Із кожною новою відповіддю в опитуванні шанси дівчат ставали майже рівними. Та все ж, Анна трохи випередила свою напарницю по команді. Трійку лідерів замкнула капітан збірної України та "Тесли-ЗХО" досвідчена Юлія Титова.

Номінація "Найкраща футзалістка":

Анна Шульга ("Будстар-НПУ") – 59% Ксенія Гриценко ("Будстар-НПУ") – 30% Юлія Титова ("Тесла-ЗХО") – 11%

"Відкриттям сезону" майже одноголосно стала талановита воротарка полтавського "ПЗМС" Ірина Славич. Більшість дівчат відзначили саме Ірину, яка стала однією із найбільш яскравих футзалісток у цьому чемпіонаті.

Другу та третю сходинку у номінації "Відкриття сезону" поділили між собою Ксенія Гриценко та Анна Шульга, які є одними із рушійних атакувальних сил команди чемпіонів України сезону 2019/2020.

Номінація "Відкриття сезону":

Ірина Славич ("ПЗМС") – 51% Ксенія Гриценко ("Будстар-НПУ") – 13% Анна Шульга ("Будстар-НПУ") – 12%

Найкращою голкіперкою сезону на думку футзалісток стала Ірина Славич. Воротарка полтавської команди двічі випередила найближчу конкурентку. Професійний ріст дівчини видно "незакритим" оком. Вона стала справжньою знахідкою для клубу із Полтави та можна із впевненістю сказати, що із таким бажанням на дівчину чекає велике майбутнє.

На другому місці розташувалась голкіперка національної команди та харківської "Тесли-ЗХО" Вікторія Сагайдачна. Трійку лідерок замкнула Вікторія Кислова, яка у складі київського "Будстар-НПУ" здобула золоті нагороди цього сезону.

Номінація "Найкраща воротарка":

Ірина Славич ("ПЗМС") – 55% Вікторія Сагайдачна ("Тесла-ЗХО") – 26% Вікторія Кислова ("Будстар-НПУ") – 12%

Атакувальна лінія "Будстар-НПУ" виявилась найкращою у сезоні. Усю трійку "взяли в полон" дівчата із київської команди. На перші сходинці міцного закріпилась "Найкраша футзалістка сезону" на думку самих спортсменок Анна Шульга. Друге місце за Ксенією Гриценко, яка у всіх номінаціях йде нога в ногу із Шульгою. Недаремно, їх дует називають одним із найбільш сильних в Україні. Віра Дятел стала третьою у номінації. Обидві дівчини сумарно забили 38 голів, а це більше 50% усіх результативних ударів команди.

Додамо, що саме Шульга та Гриценко створили гольову атаку збірної України на турнірі у Львові, яка взірвала всі соцмережі.

Номінація "Найкраща футзалістка атакувальної лінії":

Анна Шульга ("Будстар-НПУ") – 57% Ксенія Гриценко ("Будстар-НПУ") – 26% Віра Дятел ("Будстар-НПУ") – 12%

У чотирьох із п’яти номінаціях лідер чітко вирвався на першу сходинку, а от у званні "Найкраща футзалістка оборонного плану" стався безпрецедентний випадок.

За підсумками опитування думки дівчат розділились на декількох найкращих, але одразу дві футзалістки із різних клубів посіли перше місце, це досвідчена футзалістка, лідерка національної команди та харківської "Тесли-ЗХО", яка є легендою футзалу Юлія Титова та талановита гравчиня та за словами дівчат, одна із лідерок київського "IMS-НУХТ" Ірина Дубицька.

Читайте також: Шлях до Євро-2021: в очікуванні нового успіху жіночої збірної України з футзалу

Номінація "Найкраща футзалістка оборонного плану":

Ірина Дубицька ("IMS-НУХТ»), Юлія Титова ("Тесла-ЗХО") – 35% Таїсія Бабенко ("ПЗМС") – 18% Юлія Форсюк ("Будстар-НПУ") – 10%

Символічна збірна сезону

Ірина Славич ("ПЗМС")

Ірина Дубицька ("IMS-НУХТ")

Юлія Титова ("Тесла-ЗХО")

Ксенія Гриценко ("Будстар-НПУ")

Юлія Дударчук ("Тесла-ЗХО")

Анна Шульга ("Будстар-НПУ")

Анастасія Кліпаченко ("IMS-НУХТ"),

Таїсія Бабенко ("ПЗМС")

Юлія Форсюк ("Будстар-НПУ")

Віра Дятел ("Будстар-НПУ")

1Вікторія Гірин ("Ладомир")

На жаль, сезон 2019/20 закінчився швидше запланованого, але сподіваємось команди гарно підготуються до наступного чемпіонату та покажуть видовищний жіночий футзал.