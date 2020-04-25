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Офіційно: 29 травня відновиться європейський чемпіонат

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Дата відновлення чемпіонату Польщі
Дата відновлення чемпіонату Польщі / Getty Images

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецкий оголосив план виходу з карантину, який дозволяє командам повернутися до тренувань і відновити чемпіонат.

Згідно з цим планом матчі чемпіонату Польщі відновляться 29 травня і будуть проходити без глядачів.

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План по виходу польського футболу з карантину:

  • 3-4 травня - тестування всіх гравців і співробітників клубів на коронавірус
  • 4 травня - початок тренувань в групах по кілька людей
  • 10 травня - повноцінні групові тренування
  • 27-28 травня - тести всіх гравців, співробітників і суддів
  • 29-31 травня - проведення матчів 27-го туру чемпіонату (без глядачів)
  • 18-19 липня - завершення чемпіонату.

Зміни в цей план можуть бути внесені лише в тому випадку, якщо епідеміологічна ситуація в Польщі різко погіршиться.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Спорту Новини Польщі Спорт Футбол
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