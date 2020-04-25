Офіційно: 29 травня відновиться європейський чемпіонат

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецкий оголосив план виходу з карантину, який дозволяє командам повернутися до тренувань і відновити чемпіонат.

Згідно з цим планом матчі чемпіонату Польщі відновляться 29 травня і будуть проходити без глядачів.

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План по виходу польського футболу з карантину:

3-4 травня - тестування всіх гравців і співробітників клубів на коронавірус

4 травня - початок тренувань в групах по кілька людей

10 травня - повноцінні групові тренування

27-28 травня - тести всіх гравців, співробітників і суддів

29-31 травня - проведення матчів 27-го туру чемпіонату (без глядачів)

18-19 липня - завершення чемпіонату.

Зміни в цей план можуть бути внесені лише в тому випадку, якщо епідеміологічна ситуація в Польщі різко погіршиться.

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