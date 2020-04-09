Офіційно: американець Хейні відновлений у статусі чемпіона WBC у вазі українця Ломаченка

Американський професійний боксер Девід Хейні звернувся до WBА із проханням повернути йому пояс, який він втратив через травму плеча. Президент WBA почув боксера та повернув звання чемпіона.

Про це повідомило видання Boxing Scene. Президент Всесвітнього боксерського союзу Маурісіо Сулейман повернувся титул WBC Хейні.

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Американець звільнив пояс в листопаді минулого року через травму плеча, в результаті чого йому надали звання "чемпіона у відпустці" та надали право провести титульний бій після повернення.

Цей вільний титул мали розіграти перші два номери рейтингу – Хав'єр Фортуна і Люк Кемпбелл, але через коронавірус бій перенесли. Почувши це Хейні миттєво попросив WBA повернути йому втрачений титул.

Я маю намір захистити свій титул проти обов'язкового претендента Хав'єра Фортуни. Як ви розумієте, я зобов'язаний надати йому шанс, так що він повинен стати моїм наступним суперником. Після цього я буду готовий до великих боїв,

– сказав Хейні.

Зазначимо, що в легкому дивізіоні виступає український боксер Василь Ломаченко. Українець є "франчайзинговим чемпіоном" WBC.

Нещодавно між боксерами спалахнула віртуальна перепалка, де спортсмени попередньо домовились за майбутній поєдинок. Промоутер Едді Хірн сказав, що організує для боксерів та вболівальників такий бій. Промоутер американця обіцяє українському боксеру заробити за цей бій близько 9 мільйонів доларів.

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