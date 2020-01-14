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Офіційно: Барселона призначила Кіке Сетьєна новим головним тренером

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Кіке Сетьєн очолив "Барселону" / realbetisbalompie.es

Каталонська "Барселона" призначила колишнього коуча "Бетіса" Енріке Сетьєна новим головним тренером. На цьому посту він замінить Ернесто Вальверде.

Контракт розрахований до кінця червня 2022 року, повідомляє офіційний сайт каталонського клубу.

До слова: "Барселона" звільняє Вальверде: головне про гучну відставку

На пост керманича "блаугранас" претендували одразу п'ять тренерів. Але саме Сетьєну вдалося обійти таких іменитих наставників, як Рональд Куман та Маурісіо Почеттіно.

Цікаво, що сайт "Барселони" називає Кіке Сетьєна "одним з найдосвідченіших" тренерів іспанського футболу. Втім майже вся тренерська діяльність "хлопця з Кантабрії" пов'язана з іспанським футболом. Винятком є лише річний досвід роботи зі збірною Екваторіальної Гвінеї.

На батьківщині Сетьєн тренував цілу низку клубів, відколи почав свою тренерську діяльність у 2001 році. Серед них "Расінг", "Луго", "Лас-Пальмас" та "Бетіс", який був останнім клубом іспанця.

Засоби масової інформації називали іспанського фахівця "одним з тимчасових варіантів" для каталонського клубу. Мовляв, він працюватиме у команді лише до літа 2020, коли на крісло тренера прийде легенда "Барси" Хаві.

Офіційне представлення тренера відбудеться 14 січня о 13:30 (за іспанським часом).

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Автор: Василь Денисюк
Теги: Спорт Футбол ФК Барселона Новини Спорту
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