Офіційно: бокс не буде виключений з програми Олімпійських ігор

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) прийняв рішення залишити бокс в програмі Олімпійських ігор-2020 року, але відібрати організацію турніру і кваліфікації у Міжнародної асоціації боксу (AIBA).

Про це повідомляє авторитетне BoxingScene.

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Таке рішення пов'язане з проблемами асоціації у фінансовій звітності, а також некомпетентною роботою суддів і системою організації турнірів. На даний момент, рахунки асоціації заморожені, а борг становить 16 мільйонів доларів.

Організацією олімпійського та кваліфікаційних турнірів займатиметься робоча група на чолі з членом Олімпійського комітету Японії. Відбіркові змагання пройдуть в період з січня по травень 2020 року, тоді як сама Олімпіада відбудеться з 24 липня по 9 серпня.

Раніше повідомлялося, що організація WBC закликала МОК зберегти бокс в олімпійській програмі. WBC нагадала, що представники боксу беруть участь в Олімпіадах вже більше століття. Члени WBC підписали петицію під назвою "Так боксу на Олімпійських іграх".

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