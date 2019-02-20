Офіційно: Ломаченко дізнався суперника на бій у квітні

Чемпіон світу в легкій вазі за версією WBA і WBO Василь Ломаченко (12-1, 9 КО) буде боксувати проти британського претендента Ентоні Кролли (34-6-3, 13 КО).

Бій відбудеться 12 квітня 2019 року. Про це повідомив промоутер Matchroom Boxing Едді Хірн в Twitter.

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Сторони домовилися без проведення торгів, які переносилися кілька разів. Промоутер Кролли Едді Хірн погодився на умови бою, запропоновані Бобом Арумом. Трансляція поєдинку відбудеться в прямому ефірі на ESPN +.

До слова, Ломаченко в цю дату повинен був провести бій з Річардом Коммі, який заволодів титулом IBF. Але той отримав травму в титульному бою і не зможе допомогти українцеві продовжити уніфікацію легкої ваги.

Крайній бій Василь Ломаченко провів 8 грудня в Нью-Йорку. Він розібрався з пуерторіканцем Хосе Педрасою і додав до своєї колекції титул Всесвітньої боксерської організації (WBO) у легкій вазі.

Хто такий Ентоні Кролла?

32-річний боксер з Манчестера. Почав професійну кар'єру в 2006 році і з тих пір провів на рингу 43 бої. У 34 з них Кролла відсвяткував перемогу (13 нокаутом) і ще три завершилися внічию. У 2015-2016 році володів чемпіонським поясом WBA, який він віддав Хорхе Лінаресу. Потім був реванш, в якому британець знову програв. Після цього виграв ще три бої і знову став претендентом на чемпіонський пояс.

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