Офіційно: перший німецький футболіст захворів на коронавірус

23-річний захисник німецького "Ганновера" Тімо Хюберс захворів на коронавірус. Гравець здав тест, який показав позитивний результат.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

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Тімо Хюберс став першим футболістом-професіоналом в Німеччині, який захворів на коронавірус. До цього спалах коронавірусу було виявлено у гравців італійського клубу "Пьянезе". Один із футболістів нещодавно повністю вилікувався від захворювання.

#H96-Profi Timo #Hübers ist positiv auf das #Corona-Virus getestet worden. Da der 23-Jährige seit der Ansteckung keinen Kontakt zu seinen Teamkollegen hatte, ist nicht davon auszugehen, dass sich Mitspieler bei ihm infiziert haben. #NiemalsAllein https://t.co/MBVQOdDnI1 — Hannover 96 (@Hannover96) March 11, 2020

Як сказав спортивний директор "Ганновера" Герард Цубер, захисник заразився на заході в суботу ввечері. Футболіст після заходу не контактував з одноклубниками з моменту інфікування.

У зв'язку з цим ризику зараження інших гравців команди немає, але, попри це, футболісти і тренери пройшли обстеження.

Зараз Хюберс знаходиться на домашньому карантині. Він точно не зіграє в найближчому матчі у Дрездені, але команда готується до гри в нормальному режимі.

Додамо, що матч проти "Динамо" з Дрездена відбудеться за пустих трибун.

Das für Sonntagmittag um 13.30 Uhr in der #HDIArena angesetzte Zweitligaspiel zwischen Hannover 96 und @DynamoDresden muss ohne Zuschauer stattfinden. #H96 begrüßt die Entscheidung des Landes Niedersachsen. Alle Infos gibt's hier. #NiemalsAllein https://t.co/QGKqXErvSW — Hannover 96 (@Hannover96) March 11, 2020

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