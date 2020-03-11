Офіційно: перший німецький футболіст захворів на коронавірус
23-річний захисник німецького "Ганновера" Тімо Хюберс захворів на коронавірус. Гравець здав тест, який показав позитивний результат.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Варто прочитати Два матчі 1/8 фіналу Ліги Європи скасовані через коронавірус
Тімо Хюберс став першим футболістом-професіоналом в Німеччині, який захворів на коронавірус. До цього спалах коронавірусу було виявлено у гравців італійського клубу "Пьянезе". Один із футболістів нещодавно повністю вилікувався від захворювання.
Як сказав спортивний директор "Ганновера" Герард Цубер, захисник заразився на заході в суботу ввечері. Футболіст після заходу не контактував з одноклубниками з моменту інфікування.
У зв'язку з цим ризику зараження інших гравців команди немає, але, попри це, футболісти і тренери пройшли обстеження.
Зараз Хюберс знаходиться на домашньому карантині. Він точно не зіграє в найближчому матчі у Дрездені, але команда готується до гри в нормальному режимі.
Додамо, що матч проти "Динамо" з Дрездена відбудеться за пустих трибун.
Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24.