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Офіційно: перший німецький футболіст захворів на коронавірус

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Тімо Хюберс / nachedeu.com

23-річний захисник німецького "Ганновера" Тімо Хюберс захворів на коронавірус. Гравець здав тест, який показав позитивний результат.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу. 

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Тімо Хюберс став першим футболістом-професіоналом в Німеччині, який захворів на коронавірус. До цього спалах коронавірусу було виявлено у гравців італійського клубу "Пьянезе". Один із футболістів нещодавно повністю вилікувався від захворювання.

Як сказав спортивний директор "Ганновера" Герард Цубер, захисник заразився на заході в суботу ввечері. Футболіст після заходу не контактував з одноклубниками з моменту інфікування. 

У зв'язку з цим ризику зараження інших гравців команди немає, але, попри це, футболісти і тренери пройшли обстеження.

Зараз Хюберс знаходиться на домашньому карантині. Він точно не зіграє в найближчому матчі у Дрездені, але команда готується до гри в нормальному режимі. 

Додамо, що матч проти "Динамо" з Дрездена відбудеться за пустих трибун.

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Автор: Софія Кулай
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Спорту Спорт Футбол
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