Офіційно: старт сезону Формули-1 відкладено
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Перший етап сезону-2020 Гран-прі Формули-1 в Австралії скасований через епідемію коронавірусу. Розглядаються пропозиції, щодо перенесення змагань на інші дати.
Як повідомляє офіційний сайт, відкриття сезону Гран-прі Австралії в Мельбурні було скасовано.
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Таке рішення було прийняте після того, як у одного із співробітників команди Формули-1 McLaren виявили позитивний тест на коронавірус.
Профілактика Covid-19: як вберегтися
ВООЗ радить керуватися стандартними рекомендаціями щодо запобігання поширенню інфекції:
- Регулярно мийте руки з милом;
- закривайте ніс та рот, коли чхаєте;
- м'ясо, яйця та риба повинні термічно оброблятись;
- мийте фрукти та овочі;
- уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання;
- уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми.
Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу
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