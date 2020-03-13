Офіційно: старт сезону Формули-1 відкладено

Перший етап сезону-2020 Гран-прі Формули-1 в Австралії скасований через епідемію коронавірусу. Розглядаються пропозиції, щодо перенесення змагань на інші дати.

Як повідомляє офіційний сайт, відкриття сезону Гран-прі Австралії в Мельбурні було скасовано.

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Таке рішення було прийняте після того, як у одного із співробітників команди Формули-1 McLaren виявили позитивний тест на коронавірус.

Ross Brawn explains how the decision to cancel the #AusGP was reached:https://t.co/NlzikctT3Z — Formula 1 (@F1) March 13, 2020

Профілактика Covid-19: як вберегтися

ВООЗ радить керуватися стандартними рекомендаціями щодо запобігання поширенню інфекції:

Регулярно мийте руки з милом;

закривайте ніс та рот, коли чхаєте;

м'ясо, яйця та риба повинні термічно оброблятись;

мийте фрукти та овочі;

уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання;

уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми.



Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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