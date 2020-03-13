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Офіційно: старт сезону Формули-1 відкладено

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Формула 1 / automobili.ru

Перший етап сезону-2020 Гран-прі Формули-1 в Австралії скасований через епідемію коронавірусу. Розглядаються пропозиції, щодо перенесення змагань на інші дати.

Як повідомляє офіційний сайт, відкриття сезону Гран-прі Австралії в Мельбурні було скасовано.

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Таке рішення було прийняте після того, як у одного із співробітників команди Формули-1 McLaren виявили позитивний тест на коронавірус.

Профілактика Covid-19: як вберегтися

ВООЗ радить керуватися стандартними рекомендаціями щодо запобігання поширенню інфекції:

  • Регулярно мийте руки з милом;
  • закривайте ніс та рот, коли чхаєте;
  • м'ясо, яйця та риба повинні термічно оброблятись;
  • мийте фрукти та овочі;
  • уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання;
  • уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми.


Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Софія Кулай
Теги: Новини Спорту Формула-1 Коронавірус Covid-19 Спорт
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