Офіційно: всі тенісні турніри під егідою ATP і WTA скасовані до червня
18 березня скасовано всі турніри ATP і WTA грунтового сезону аж до 7 червня 2020 року в зв'язку з триваючою пандемією коронавірусу COVID-19.
Скасовано комбіновані турніри ATP/WTA в Мадриді і Римі, а також змагання WTA в Страсбурзі і Рабаті, і заходи ATP в Мюнхені, Ешторілі, Женеві та Ліоні.
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Сезон професійного тенісу на карантині до 7 червня 2020 року, включаючи ATP Challenger Tour і ITF World Tennis Tour. Турніри, які заплановані з 8 червня 2020 року, все ще плануються відбутися відповідно до опублікованого раніше графіком.
Паралельно рейтинги ATP та WTA будуть заморожені протягом цього періоду і до подальшого повідомлення.
У прес-релізі тенісних організацій зазначається, що проблеми, пов'язані з пандемією COVID-19 для професійного тенісу, вимагають від всіх учасників тенісної спільноти більш тісної співпраці, щоб спорт міг рухатися вперед в загальних інтересах гравців, турнірів і уболівальників.
Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 Каналу
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