Офіційно: всі тенісні турніри під егідою ATP і WTA скасовані до червня

18 березня скасовано всі турніри ATP і WTA грунтового сезону аж до 7 червня 2020 року в зв'язку з триваючою пандемією коронавірусу COVID-19.

Скасовано комбіновані турніри ATP/WTA в Мадриді і Римі, а також змагання WTA в Страсбурзі і Рабаті, і заходи ATP в Мюнхені, Ешторілі, Женеві та Ліоні.

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Сезон професійного тенісу на карантині до 7 червня 2020 року, включаючи ATP Challenger Tour і ITF World Tennis Tour. Турніри, які заплановані з 8 червня 2020 року, все ще плануються відбутися відповідно до опублікованого раніше графіком.

Паралельно рейтинги ATP та WTA будуть заморожені протягом цього періоду і до подальшого повідомлення.

Joint Announcement: ATP & @WTA extend suspension of tours.



Due to the continuing outbreak of COVID-19, all ATP and WTA tournaments in the Spring clay-court swing will not be held as scheduled. — ATP Tour (@atptour) March 18, 2020

Joint WTA/ @atptour Announcement:



All ATP and WTA tournaments in the Spring clay court swing will not be held as scheduled.



The professional tennis season is now suspended through June 7, 2020 --> https://t.co/IYR6A2pI05 pic.twitter.com/qHOlmohWbq — WTA (@WTA) March 18, 2020

У прес-релізі тенісних організацій зазначається, що проблеми, пов'язані з пандемією COVID-19 для професійного тенісу, вимагають від всіх учасників тенісної спільноти більш тісної співпраці, щоб спорт міг рухатися вперед в загальних інтересах гравців, турнірів і уболівальників.



Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

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