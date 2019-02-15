Оголена жінка та пес перервали футбольний матч в Аргентині: відео

У матчі чемпіонату Аргентини "Росаріо" – "Рівер Плейт" сталися відразу два кумедні епізоди. На футбольне поле вибіг собака, а також оголена жінка.

Насамперед пес справив на полі потребу, після чого його довго не могли вигнати.

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Тварина втекла від судді, і лише один з гравців "Росаріо" заспокоїв і виніс собаку з поля.

A dog taking a shit on the pitch and temporarily evading capture at Rosario Central vs River Plate pic.twitter.com/ycuFadVHII — Footballers with animals (@ftbllrswanimals) 14 февраля 2019 г.

Раніше подібний випадок відбувся у матчі чемпіонату Англії між "Евертоном" та "Вулверхемптоном". Гру довелося ненадовго перервати через чорного кота, який вибіг на поле.

Також гру в чемпіонаті Аргентини довелося тимчасово зупинити, оскільки на поле вибігла оголена жінка.

Зазначимо, що матч між "Росаріо" й "Рівером" завершився нічиєю 1:1. Після 18 турів аргентинської Суперліги "Рівер" йде шостим в турнірній таблиці. "Росаріо" займає 17 місце.

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