Оголена жінка та пес перервали футбольний матч в Аргентині: відео

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Оголена жінка та пес перервали футбольний матч в Аргентині
Оголена жінка та пес перервали футбольний матч в Аргентині / GETTY IMAGES

У матчі чемпіонату Аргентини "Росаріо" – "Рівер Плейт" сталися відразу два кумедні епізоди. На футбольне поле вибіг собака, а також оголена жінка.

Насамперед пес справив на полі потребу, після чого його довго не могли вигнати.

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Тварина втекла від судді, і лише один з гравців "Росаріо" заспокоїв і виніс собаку з поля.

 

 

Раніше подібний випадок відбувся у матчі чемпіонату Англії між "Евертоном" та "Вулверхемптоном". Гру довелося ненадовго перервати через чорного кота, який вибіг на поле.

Також гру в  чемпіонаті Аргентини довелося тимчасово зупинити, оскільки на поле вибігла оголена жінка.

 

 

Зазначимо, що матч між "Росаріо" й "Рівером" завершився нічиєю 1:1. Після 18 турів аргентинської Суперліги "Рівер" йде шостим в турнірній таблиці. "Росаріо" займає 17 місце.

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Теги: Спорт Футбол
Джерело: 24 Канал
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