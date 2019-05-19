Член англійського клубу "Манчестер Сіті" разом з командою відсвяткував перемогу команди в Кубку Англії.

У фіналі Кубка Англії проти "Уотфорда" гравці "Манчестер Сіті" здобули переконливу перемогу 6:0 й оформили так званий внутрішній требл.

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Головною зіркою після матчу був член клубу, який забіг до роздягальні "містян" в одній білизні.

Футболісти підтримали кумедного чоловіка й відсвяткували перемогу з ним. Гравці "Манчестер Сіті" налили на підлогу шампанське й чоловік проїхався по ньому на животі.

Після цього матчу "Манчестер Сіті" офіційно покинув капітан команди Венсан Компані. Гравець продовжить кар'єру в "Андерлехті".