Оголений чоловік увірвався у роздягальню "Манчестер Сіті", щоб відсвяткувати перемогу: відео

381 Читать новость на русском
"Манчестер Сіті"
"Манчестер Сіті" / twitter.com/mancity

Член англійського клубу "Манчестер Сіті" разом з командою відсвяткував перемогу команди в Кубку Англії.

У фіналі Кубка Англії проти "Уотфорда" гравці "Манчестер Сіті" здобули переконливу перемогу 6:0 й оформили так званий внутрішній требл.

Дивіться також: Гравці "Баварії" прийняли пивний душ під час святкування 29-го чемпіонства: фото, відео

Головною зіркою після матчу був член клубу, який забіг до роздягальні "містян" в одній білизні.

Футболісти підтримали кумедного чоловіка й відсвяткували перемогу з ним. Гравці "Манчестер Сіті" налили на підлогу шампанське й чоловік проїхався по ньому на животі.

Після цього матчу "Манчестер Сіті" офіційно покинув капітан команди Венсан Компані. Гравець продовжить кар'єру в "Андерлехті".

blog_ava
Інавгурація Зеленського: хто зі світових лідерів приїде до України
сьогодні
35956
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Манчестер Сіті
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Оголений чоловік увірвався у роздягальню "Манчестер Сіті", щоб відсвяткувати перемогу: відео
сьогодні 17:21 Оголений чоловік увірвався у роздягальню "Манчестер Сіті", щоб відсвяткувати перемогу: відео
379
Мій зоряний час ще настане, – переможець Паралімпіади в Ріо Антон Дацко
16 травня 16:03 Мій зоряний час ще настане, – переможець Паралімпіади в Ріо Антон Дацко
Станіслав Безушко 133
Зоря – Шахтар: онлайн-трансляція матчу чемпіонату України
сьогодні 16:48 Зоря – Шахтар: онлайн-трансляція матчу чемпіонату України
243
"Олександрія" програла "Львову" й відновила інтригу за бронзові нагороди: відео
сьогодні 15:51 "Олександрія" програла "Львову" й відновила інтригу за бронзові нагороди: відео
405
Гравці "Баварії" прийняли пивний душ під час святкування 29-го чемпіонства: фото, відео
сьогодні 14:00 Гравці "Баварії" прийняли пивний душ під час святкування 29-го чемпіонства: фото, відео
263
Новини
Більше новин
Залиште відгук