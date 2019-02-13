Оголошено дату бою Ентоні Джошуа та Джаррела Міллера

Поєдинок між чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Ентоні Джошуа (22-0, 21 КО) та топовим проспектом з США Джареллом Міллером (23-0-1, 20 КО) відбудеться 1 червня в Нью-Йорку на легендарній арені Медісон Сквер Гарден.

Про це офіційно повідомив як сам Ентоні Джошуа у відеозверненні, так і його промоутер Едді Хірн.

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Це вперше Ентоні Джошуа буде битися в США. Всі свої попередні поєдинки боксер проводив у Великобританії. У тому числі чемпіонський об'єднавчий поєдинок в суперважкій вазі, на кону якого стояли титули WBA super, IBF, IBO 29 квітня 2017 року проти українця Володимира Кличка. Бій відбувся у Лондоні на стадіоні "Вемблі". Тоді британець переміг технічним нокаутом в 11 раунді. Саме на цьому стадіоні Джошуа провів і свій останній поєдинок – 22 вересня технічним нокаутом він переміг росіянина Олександра Повєткіна.

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Щодо Джаррела Міллера, то 30-річний боксер теж поки немає поразок у своїй кар’єрі. Єдина нічия була ще у 2013 році. Після цього американець виграв 19 боїв поспіль. Серед них і вже колишні претенденти на титули у суперважкій вазі Маріуш Вах та Томаш Адамек.

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