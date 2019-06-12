Оголошено склад збірної України з боксу на Європейські ігри 2019

Лічені тижні відділяють чоловічу та жіночу Національні боксерські збірні України від початку виступів на головних спортивних Іграх Європейського континенту. Саме з 21 по 30 червня провідні спортсмени нашої держави розпочнуть боротьбу за нагороди на II Європейських іграх у Мінську (Білорусь).

До слова: Все що слід знати про II Європейські ігри Оголошення складу відбулось в рамках відкритого тренування збірних команд України з боксу 12 червня на Олімпійській тренувальній базі у Конча-Заспі. Отож, на Євроіграх у Мінську нашу команду представлятимуть: Чоловіки:

Вагова категорія 49 кг – Назар Куротчин (Львів)

Вагова категорія 52 кг – Дмитро Замотаєв (Запоріжжя)

Вагова категорія 56 кг – Микола Буценко (Харків)

Вагова категорія 60 кг – Юрій Шестак (Харків)

Вагова категорія 64 кг – Ярослав Харциз (Харків)

Вагова категорія 69 кг – Євген Барабанов (Київ)

Вагова категорія 75 кг – Олександр Хижняк (Полтава)

Вагова категорія 81 кг – Степан Грекул (Чернівці)

Вагова категорія 91 кг – Рамазан Муслімов (Харків)

Вагова категорія +91 кг – Віктор Висрист (Кременчук)

Головний тренер – Леонід Лоївський Читайте також: Беленюк показав форму збірної України на Європейські ігри Жінки:

Вагова категорія 51 кг – Тетяна Коб (Луцьк)

Вагова категорія 60 кг – Юлія Циплакова (Харків)

Вагова категорія 75 кг – Марія Боруца (Хмельницький_

Головний тренер – Сергій Гордієнко Нагадаємо, на перших Європейських іграх 2015 року, які пройшли в Азербайджані, Національна збірна України з боксу здобула п’ять медалей, серед них: одна срібна (Геворг Манукян, 91 кг) та чотири бронзи (Дмитро Замотаєв, 49 кг, Віктор Петров, 64 кг, Ярослав Самофалов, 69 кг та Олександр Хижняк, 81 кг).