Олімпійська чемпіонка Оксана Баюл програла Україні позов на 50 мільйонів доларів

Перша олімпійська чемпіонка в історії України Оксана Баюл (вона виграла нагороду на Олімпіаді 1994 в Ліллегаммері), програла позов до України на 50 мільйонів доларів.

Історію позову проти України розповів міністр юстиції Денис Малюська. За його словами, Оксана Баюл ще у 2016 році подала позов проти України про стягнення 50 мільйонів доларів. Позов був поданий до Окружного суду Центрального округу Каліфорнії. Окрім України, відповідачем виступали також Джозеф Чарльз Лемір та корпорація Olympic Champions Ltd.

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Баюл вважала, що відбулося "порушення принципу сумлінності та чесної ділової практики в рамках трудового договору, укладеного з Оксаною Баюл, та передання права на використання її імені, популярності та біографічної інформації непричетним третім особам". Якщо коротко – спортсменка була переконана, що недоотримала прибуток від використання її імені.

Та Окружний суд Центральний округу Каліфорнії ще у 2018 році ухвалив рішення на користь держави Україна, задовольнивши клопотання держави про залишення позову без розгляду

"Суд визнав, що винятки для застосування імунітету відсутні, а вимоги Позивача до держави є безпідставними, а тому підлягають відхиленню", – розповів міністр юстиції.

Однак на цьому справа не закінчилася. Адвокати Оксани Баюл подали апеляцію. Але її теж програли.

"Апеляційний суд Дев’ятого округу Сполучених Штатів Америки відхилив апеляційну скаргу Оксани Баюл. Суд визнав, що Україна захищена від юрисдикції американських судів відповідно положень Закону США "Про імунітет іноземних держав" (The Foreign Sovereign Immunities Act), а позивач не надав достатніх аргументів для підтвердження обґрунтованості застосування винятків від судового імунітету, передбачених цим Законом", – підсумував Денис Малюська.