Олег Блохін 44 роки тому виграв "Золотий м'яч": як це було

30 грудня 1975 року легендарного бомбардира "Динамо" Олега Блохіна було удостоєно найпрестижнішої індивідуальної нагороди Європи "Золотий м'яч", який традиційно присуджується французьким щотижневиком France Football.

Блохін став першим гравцем "Динамо", який вигравав цей трофей, та другим представником СРСР після Лева Яшина.

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"Про перемогу мені стало відомо за тиждень до Нового року, – згадує Олег Блохін. – Здається, сидів удома – у мене тоді начебто щось з ногою було. Мені подзвонили з редакції "Советского спорта" і повідомили про виграш "Золотого м'яча". Спочатку подумав, що це передноворічний жарт.

Оперативно упевнитися у правдивості цієї інформації, зателефонувавши комусь із динамівців, я не міг – мобільних в ті роки ще не було. Тим більше перед Новим роком всі перебували у відпустці. Але коли слідом стали лунати дзвінки від різних людей – колег, друзів і журналістів, відразу зрозумів: наді мною не пожартували.



Якщо зараз з приводу виграшу такого цінного призу напевно було би влаштоване помпезне свято, то в ту пору все було просто і скромно. Більш компактним був і сам "Золотий м'яч".

У команді привітали і похвалили: молодець, підтримав реноме команди. Адже ми в ту пору грали за честь клубу, були єдиним колективом. У моєму успіху була заслуга всієї команди, її старшого тренера. Золотий м'яч – це престиж "Динамо"!", – цитує Блохіна сайт киян.

У 1975 році Блохін з "Динамо" вперше виграв Кубок володарів кубків УЄФА. У фіналі "біло-сині" перемогли угорський "Ференцварош" – 3:0 (один з голів був на рахунку Блохіна).

Того ж року "Динамо" виграло Суперкубок УЄФА, у фіналі перегравши "Баварію". За сумою двох матчів кияни перемогли "Баварію" з рахунком 3:0. Усі голи забив Блохін.

У 1975 році "Динамо" також виграло чемпіонат СРСР. Усі ці титули дозволили Блохіну виграти індивідуальну нагороду "Золотий м'яч".