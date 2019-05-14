Олег Гусєв відправився на стажування в мадридський "Атлетіко"

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Олег Гусєв
Олег Гусєв / Динамомания

Колишній гравець київського "Динамо" Олег Гусєв зараз перебуває у Мадриді. Там він проходить тренерське стажування у клубі "Атлетіко".

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Відповідну фотографію Олега Гусєва з бази "Атлетіко" виклав футбольний консультант Олег Печерний.

Варто нагадати, що у листопаді 2018 року Гусєв отримав тренерську ліцензію категорії "А". Зараз він – асистент старшого тренера молодіжної команди київського "Динамо".

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Динамо
Джерело: 24 канал
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