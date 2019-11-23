Олег Верняєв виграв медаль на етапі Кубка світу

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Олег Верняєв / telegram.org/UkrainianGymnastics

Український гімнаст Олег Верняєв завоював першу медаль на етапі Кубка світу в Котбусі (Німеччина). Верняєв зумів здобути бронзову нагороду.

У суботу, 23 листопада, відбувся перший день фіналів на Кубку світу. Верняєв виграв бронзу, показавши третій результат у вправах на коні.

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У вправах на кільцях Ігор Радівілов посів сьоме місце, Ангеліна Радівілова стала восьмою в опорному стрибку.

Діана Варінська зупинилася за крок від медалі, показавши четвертий результат на різновисоких брусах.

24 листопада відбудуться ще п'ять фіналів. У чоловіків: опорний стрибок (Радівілов), бруси (Верняєв, Пахнюк) і перекладина. У жінок: колода (Бачинська, Варінська) і вільні вправи (Бачинська, Радівілова).

Зазначимо, що Ігор Радівілов йде на першому місці в загальному заліку Кубка світу в опорному стрибку.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Спортивна гімнастика Олег Верняєв
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